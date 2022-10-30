الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن أن “المرحلة المقبلة ستكون قائمةً على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين والحلّ الأول والأخير يتمثل بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية سريعاً”.

ميقاتي وفي حديث لـ”النهار”، أشار الى أن هناك مواضيع عدّة آنية يجب متابعتها مثل الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية وصولاً إلى إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية التي يؤكّد عليها “صندوق النقد”.

ولفت الى انه “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية وقد تبيّن من يريد الخير للبلاد ومن يريد الشرّ”.

وأضاف ميقاتي: “إنني واثق بأن أياً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر”.