الرابطة المارونية: المرحلة الراهنة تتطلب التضامن مع الجيش

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني في جنوب لبنان

تقدّم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالتعزية من المؤسسة العسكرية وعائلات شهداء الجيش الذين ارتقوا على مذبح الوطن أثناء قيامهم بواجبهم في تثبيت سيادة الدولة على كل أراضيها.

وأكد المجلس في بيان، أن “المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من أي وقت مضى التضامن مع الجيش والوقوف الى جانبه ومناشدة المجتمع الدولي دعمه ليقوم بالمهام الملقاة على عاتقه في تطبيق مقتضيات القرار ١٧٠١ ووقف الأعمال العدائية”.

واعتبر أن اللبنانيين يتوقون الى مرحلة من الاستقرار، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام بسقف الدولة وقراراتها، لتنطلق صفحة جديدة من التعافي على الصعد كافة.

