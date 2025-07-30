الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرابطة المارونية تدعو إلى الاستمرار في توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني

منذ 3 دقائق
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية

A A A
طباعة المقال

صدر عن الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو بيان جاء فيه: “يحلّ الأول من آب، عيد الجيش اللبناني، في وقت تشتد فيه حاجة لبنان اليوم إلى مؤسسته العسكرية وقواه الأمنية، لتكريس حصرية السلاح بيد الدولة، وترسيخ سيادتها على كل أراضيها، بما يمنح اللبنانيين الطمأنينة على حاضرهم ومستقبلهم.

وأمام التحديات الكبيرة الراهنة، تؤكد الرابطة ضرورة تضامن اللبنانيين مع جيشهم، كما تدعو المجتمع الدولي، الحريص على استقرار لبنان وسيادته، إلى الاستمرار في توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني من تمويل وعتاد، كي يتمكن من أداء المهام الملقاة على عاتقه، وذلك التزاماً بالقرار الدولي ١٧٠١، وتماشياً مع خطاب القسم لفخامة الرئيس العماد جوزاف عون والبيان الوزاري للحكومة.

وترى الرابطة المارونية أن المرحلة الراهنة تحتّم على الجميع الركون الى الدولة التي وحدها تحمي الجميع، لتستعيد عافيتها وانطلاقتها وحضورها المميّز في محيطها والعالم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى
    بشرى من كركي للمستشفيات والأطباء
    النائب حسين جشي
    حسين جشي: نزع السلاح لن يحصل إلا في حال وجود دولة قوية
    نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري
    طارق متري: لبنان ملتزم بالمبادرة العربية للسلام وتنفيذ الـ 1701

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة