الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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الرابطة المارونية تدين توقيف المطران الحاج

منذ 3 دقائق
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية

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دان المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم “بشدة، توقيف النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في مركز معبر الناقورة المطران موسى الحاج قادماً من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهو أمر درج عليه أسلافه المطارنة الذين خدموا رعايا أبرشية الأراضي المقدسة، ولم يتعرضوا إلى المساءلة أو المضايقة. وإن توقيف المطران الحاج لساعات طوال، ومصادرة جواز سفره وهاتفه الخليوي هو إجراء غير مقبول مهما كانت تبريراته”.

واستنكرت الرابطة المارونية، في بيان “في الشكل والمضمون، ما حصل مع المطران موسى الحاج، وتقف إلى جانب بكركي وتؤيد الموقف الذي سيصدر عن مجلس المطارنة الموارنة في هذا الصدد، والإجراءات التي ستتخذها وسيُبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة لمتابعة كافة الخطوات المتعلقة بهذه القضية”.

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