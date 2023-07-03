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الرابطة المارونية في أستراليا: العلاقات المسيحية الإسلامية هي قوة لبنان الحقيقية

منذ 6 ساعات
الرابطة المارونية

الرابطة المارونية

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استنكرت الرابطة المارونية في أستراليا برئاسة جوزف المكاري “الجريمة البشعة” التي وقعت في القرنة السوداء، مشددة على “مطالبة الدولة بإجراء تحقيق سريع وشفاف لكشف المجرمين”، وأن “الوعي والحكمة كفيلان بوأد الفتنة التي أطلت برأسها”.

البيان أضاف: “صحيح أن الفاجعة التي حلت ببشري وتحديداً بعائلة طوق التي فقدت شهيديها هيثم ومالك طوق هي بعيدة جغرافيًا عن أستراليا، لكن الرابطة المارونية في أستراليا التي تستنكر الحادث وتشجبه، تدعو إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى فتنة مذهبية، وتطالب الدولة بكشف ملابساتها حرصًا على السلم الأهلي ومنعًا لأي انفجار أمني بدأت بوادره تلوح في الأفق. وإذ تشدد الرابطة على علاقات حسن الجوار بين بشري والضنية، تذكّر أن المطلوب اليوم الضرب بيد من حديد على كلّ من تسوله نفسه على إضرام النيران بالعلاقات المسيحية – الإسلامية كونها قوة لبنان الحقيقية”.

ختم: “لا بد من التعبير عن تثميننا لحالة الوعي والحكمة التي صدرت عن فعاليات بشري، لكن على الدولة أن تحزم أمرها وتكشف الفاعلين من دون إبطاء أو لفلفة. تعازينا الحارة إلى بشري عمومًا وأهالي الشهيدين هيثم ومالك طوق خصوصًا ودعوتنا الملحّة هي الحفاظ على لبنان وعيشه المشترك، ووأد الفتنة وأخطرها المذهبية البغيضة”.

 

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