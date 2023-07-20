الرابطة المارونية: لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قريبًا

استقبل رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وأعضاء المجلس التنفيذي في الرابطة، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ والمدير العام للرهبانية الأب طوني فخري بحضور الرئيسين السابقين للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر والأمير حارس شهاب.

رحب السفير كرم بالأباتي محفوظ والمدير فخري بكلمة سلّط فيها الضوء على الدور التاريخي للرهبانية اللبنانية المارونية في الحفاظ على الهوية والأرض وما قامت وتقوم به في مجالات التربية والتنمية بما يؤدي الى التجذر في الوطن والعمل على وقف التدهور على كل صعيد بإطلاق المبادرات والتعاون من أجل الخروج من الأزمة وتثبيت اللبنانيين عموماً والمسيحيين في لبنان.

وردّ الأباتي محفوظ مثنياً على دور الرابطة المارونية وطنياً ومسيحياً.

وجرى التطرق في اللقاء إلى أزمة النزوح السوري والمخاطر الناتجة منه وضرورة وحدة الصف في مواجهته.

وفي مجال دعم صمود الشعب اللبناني، أوضح رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية أن الرهبانية تقوم بالدعم المباشر، ومن مواردها الخاصة، لإبقاء الجامعة والمدارس التابعة لها على أفضل مستوى مع مراعاة الظروف المادية لذوي الطلاب. إضافة الى الدعم الدائم لمستشفى سيدة المعونات، وذلك باعتماد خطة تنمية ذاتية توفر لها الموارد في غياب التبرعات والمساعدات الخارجية.

وكان تأكيد على وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي قريبًا لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، والتنسيق بين الرهبانية والرابطة المارونية في كل مجالات التعاون المشترك تربويًا، اجتماعيًا وثقافيًا.