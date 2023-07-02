الرابطة المارونية: ما يحدث بين بشري والضنية مردّه إلى استقالة الدولة من مسؤولياتها

استنكرت الرابطة المارونية في بيان “بشدة وبأقسى العبارات، اغتيال المواطن البشراوي هيثم طوق على يد قناص من منطقة جرود الضنية، كما تأسف لسقوط المواطن مالك طوق. ويتقدم المجلس من ذوي الشهيدين وعموم عائلة طوق، وأبناء بلدة بشري الأبية بأصدق مشاعر العزاء، وفي الوقت الذي يدعو إلى التهدئة وقطع دابر فتنة أهلية بين ابناء منطقتين متجاورتين، يطالب الجيش بتعقب المجرمين الجناة، وتوقيفهم واحالتهم على القضاء لينالوا القصاص الرادع لأن ذلك يسهم في سحب فتيل انفجار لا حصر لمداه إن وقع، لا قدر الله. وهو على ثقة بأن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية سيضطلعون بمهماتهم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها”.

ورأت أن “ما يحدث منذ سنوات بعيدة بين منطقتي بشري والضنية من اشتباكات ومواجهات وتشنجات تأخذ في معظم الأحيان طبعًا دمويًا، مرده إلى استقالة الدولة من مسؤولياتها، وتلكؤها في وضع حد نهائي للخلاف على المياه من خلال تحديدها بصورة علمية ورسمية لحقوق كل من الطرفين في المياه في الحدود المتاخمة والمشتركة بين المنطقتين، وذلك لطي صفحة هذا الملف الإشكالي الذي لا يزال قنبلة موقوتة منذ عقود طويلة من السنين”.

وحيت بشري وعائلاتها، ودعت إلى “الوقوف إلى جانبها في هذه الخسارة الجسيمة لشهيدين من عائلة طوق الكريمة، وإلى التحلي باليقظة وقطع الطريق على اي محاولة لجرها إلى الفتنة”.