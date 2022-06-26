الراعي:ليدرك السياسين أنّهم يحكمون بلد باسم الشعب لا باسم حساباتهم ومصالحهم

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه لو حفظ السياسيّون وقادة البلاد عندنا خمس دقائق في يومهم لسماع كلام الله لتصرّفوا بأكثر مسؤوليّة في مواجهة تحدّيات البلاد الراهنة السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة، ولأظهروا أكثر جديّة في الإستشارات النيابيّة الملزمة، ولتكاتفوا من أجل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تعمل على رفع هذه التحديّات، ولأدركوا أنّهم يحكمون البلاد باسم الشعب لا باسمهم وباسم حساباتهم ومصالحهم.

كلام الراعي جاء خلال عظة ألقاها في القداس الالهي على تلة القديسة رفقا في حملايا لمناسبة عيد القديسة.

هذا ويأتي كلام الرعي في وقت ينتشر الغلاء، مع انقطاع ربطة الخبر ببعض المناطق كما وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية والأقساط المدرسية، والمحروقات..، وعلى الرغم من هذا تبقى جميع الكتل والاحزاب السياسية في جدل مستمر مع اقتراب موعد الاستشارات النيابية، وتبقى الطبقة الحاكمة بالرغم من كل هذه المصائب والمشاكل لاتزال تحاصص وتقسم بلد لا يملك رأس مال حتى على حساب شعب جائع، لا يملك حتى “رغيف خبز”.