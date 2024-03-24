الراعي: أننا في لبنان نردد يا رب امنحنا الخلاص والنصر

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى ان “اليوم هو عيد العائلة حول اطفالها، للأسف العيد ليس بسعيد على الكثير من الاطفال الذين يعانون من الجوع والفقر”.

اضاف في عظة أحد الشعانين: “نرى الاطفال والدمعة في عيونهم عندما نتكلم عن بهجة العيد ولكن نصلي الى الله ونشكره لأنه يرسل منظمات غير حكومية تساعدهم، ولا ننسى اطفال غزه الذين يعانون من ابادة وهم في المستشفيات فيما العالم معتصم بالصمت خوفا على المصالح”.

وتابع: “نتقدم بالتعازي من عائلات القتلى جراء اقتحام داعش صالة للموسيقى في موسكو فكانت حصيلة القتلى ١٤٣ قتيلا ونرجو من السفارة الروسية نقل تعازينا”.

ولفت الراعي الى “أننا في لبنان نردد يا رب امنحنا الخلاص والنصر في ظل الخطيئة السياسية التي بلغت بالفساد المستشري”.