الراعي: إدخال صهاريج مازوت تحت سلطة حزب الله مرفوضة

هنّأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي اللبنانيين بالحكومة الجديدة لأنّها تفتح طاقة الأمل لأنّنا كنّا نعاني من غياب وجود حكومة.

وقال من بعبدا: “تحدّثت مع الرئيس ميشال عون في كافة القضايا المعيشية والاقتصادية والتربوية وملفّ المحروقات”.

وأضاف: “أملنا كبير بأنه طالما هناك حكومة وأشخاص ممتازون في الحكومة لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام وأن تعود الحياة كما كانت شرط ألا يتعاطى السياسيون بالحكومة والوزراء والعدالة وألا تتعاطى الطوائف بالعدالة فنحن بلد يفصل بين الدين والدولة”.

وأشار إلى أن التدخلات تعرقل سير الأمور وعلينا ألا “ننشر غسيلنا أمام الناس” وفليتحدّث الإعلاميون عن الإيجابيات الموجودة فنحن اليوم في حالة مرض إنّما يجب أن نهتمّ في أن نُشفى منه.

وأوضح أن البيان الوزاري حمل عناوين خطة عمله ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة وما يعنينا أن نعمل لخدمة الوطن وجميع اللبنانيين.

وتابع: “من غير المسموح إدخال صهاريج مازوت تحت سلطة أمنية هي الجيش السوري وحزب الله”، وهذا يعتبر انتقاصاً للسيادة اللبنانية ولا أستطيع قبوله”.