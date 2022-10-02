الراعي: إذا لم ينتفض النواب على أنفسهم فلا يجب لوم الشعب

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن خشيته من أن يستمرّ ربط الجلسات الإنتخابية بالتوافق، وقال: “نواصل الصلاة لانتخاب رئيس”، سائلاً: “كيف لمجلس نيابي أن يعتبر الشغور هو الممكن أما الانتخاب فهو المستحيل؟”.

وأضاف في عظة الأحد: “إذا لم ينتفض النواب على أنفسهم وينتخبوا رئيساً سياديًّا، فلا يجب لوم الشعب إذا انتفض عليهم”.

وتابع البطريرك الراعي: “الغليان الشعبي اليوم أدرك أن عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل تخريبي لضرب المركز الأساس في الدولة”، مضيفاً أنّه “يجدر بالقوى اللبنانية أن تحافظ بجميع الوسائل على لبنان التعددي المدني في كنف دستور توافقنا عليه”.