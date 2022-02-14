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الراعي إلى روما.. هل سيلتقي البابا فرنسيس؟

منذ 3 ساعات
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بيروت متوجّهاً إلى روما، في زيارة تستمرّ حتى نهاية الشهر الحالي للمشاركة في المؤتمر السنوي للكرادلة. ومن المتوقّع أن يلتقي البطريرك الراعي البابا فرنسيس وكبار المسؤولين لدى الكرسي الرسولي.

وفي وقت سابق، كان أعلن الفاتيكان عن دراسة إمكانية قيام بابا الفاتيكان فرنسيس بزيارة لبنان خلال العام الحالي، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، كبير الأساقفة بول ريتشارد غالاغير في بيان له، إن “إمكانية القيام بالزيارة قيد الدراسة، وهي ستجري ما أن تكون الظروف مؤاتية، وربما خلال العام”.

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