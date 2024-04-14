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الراعي: ابتعدوا عن الصراعات

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2024 11:16 صباحًا
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رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن ثقافة الوحدة في التنوع هي من صميم لبنان، مؤكّداً أن ثقافة العيش معا مسيحيين ومسلمين تكون بالمساواة والتشارك في الحكم والادارة.

وشدد الراعي، في عظة الأحد، على أن الامعان في عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق وبغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل. ولفت إلى أن الوحدة تقتضي الابتعاد عن الصراعات من خلال عدم انحياز الدولة وعدم انحياز الحكم المركزي الى اي من الفئات.

وأكد أنه من الضروري العمل الجدي على شد اواصر العائلة اللبنانية لنواجه خطر الوضع الاقليمي الراهن.

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