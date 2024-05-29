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الراعي استقبل رئيس أساقفة ملبورن ووفداً.. وتأكيد على التعاون المشترك

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 29 - مايو - 2024 6:32 مساءً
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي

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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي رئيس أساقفة ملبورن المطران بيتر كونسولي، يرافقه راعي الأبرشية المارونية المطران انطوان- شربل طربيه، السفير الأسترالي في لبنان اندوا بارنز ورئيسة الديوان في أبرشية ملبورن آني كارث، وكان بحث في قضايا لبنانية واسترالية أهمّها زيارة الراعي إلى أستراليا في أيلول 2023.

ولفت المطران كونسولي الى ان “غاية الزيارة تضامنية مع لبنان والشعب اللبناني” وشدّد على “العلاقة المميزة مع الجالية اللبنانية والكنيسة المارونية في أستراليا”.

بدوره أشار السفير بارنز الى أهمية “متابعة نتائج زيارة البطريرك الى استراليا وتفعيلها في معرض العلاقات اللبنانية الأسترالية”، وشدد على “استمرارية التعاون والسعي المشترك لوضع رؤية للخروج من الأزمة اللبنانية”.

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