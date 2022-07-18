الراعي استقبل سفيرة لبنان في قبرص: ملتزمون بخيارات الكنيسة الوطنية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، النائب السابق جبران طوق ونجله النائب وليام طوق، بحضور النائب البطريركي المطران جوزف نفاع وخادم رعية بشري الخوري بيار سكر.

بعد اللقاء، قال النائب طوق: “قمت اليوم بواجب السلام وأخد بركة غبطة البطريرك الراعي، بعد تأخري عن هذا الواجب بداعي السفر. واستمعت إلى آرائه وتوجيهاته المتصلة بالشأن المحلي، على صعيد منطقة بشري والجوار والوطن العام”.

أضاف: “عرضت لغبطته ما نقوم به من خلال اللجان النيابية والمتعلق بالوضع الاقتصادي وتداعياته المعيشية، وبدور وزارة الأشغال العامة ومسؤولياتها. وأكدت لغبطته عملي على صعيد المنطقة المحلي بروح التعاون والانفتاح على القوى والأطراف السياسية وسواها، آملا في تحقيق خطوات تنموية ملحة تسهم في انعاش الوضع الاقتصادي وترسيخ أبناء المنطقة فيها”.

وشدد على “أهمية تعميق التواصل مع المنتشرين من أهلنا، ليس فقط لتعزيز دورهم الإنقاذي الحالي على الصعيد المالي، بل لتعزيز مشاركتهم في إدارة شؤوننا المحلية والوطنية”.

كما ركزت على “أهمية التنسيق المتواصل مع مختلف المؤسسات الكنسية المعنية بشؤون الخدمة الاجتماعية والانمائية”، وقال: “على الصعيد الوطني، جددت الالتزام بخيارات الكنيسة الوطنية القائمة على التمسك بوحدة لبنان وعيش ابنائه المشترك وتحييده عن الصراعات والمحاور الاقليمية والدولية من دون التخلي عن قضايا العرب القومية، مع التشدد على ضرورة إصلاح الثغرات التي كشفتها ممارسة تطبيق اتفاق الطائف، خصوصا على مستوى مرجعية قرار تكفل انتظام مؤسسات الدولة الدستورية”.

وأمل في “ان يشكل استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية ترجمة لهذا النطام الدستوري لجهة اجراء الانتخابات وعدم حصول فراغ في سدة الرئاسة”.

كما استقبل الراعي النائب السابق جوزيف اسحاق، وعرض معه “الأوضاع العامة والوضع الإنمائي في قضاء بشري”.

بعد اللقاء، قال اسحق: “تشرفت بزيارة صاحب الغبطة، وعرضت معه المواضيع الإنمائية والاجتماعية المتعلقة بأهلنا في قضاء بشري. كما أكدت لغبطته ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، وأيضا ضرورة وصول رئيس سيادي للبدء بالعملية الإصلاحية اللازمة من أجل إعادة ثقة العالم بلبنان ونتمكن من تحسين الوضع والخروج من جهنم التي وصلنا اليها”.

وكان الراعي استقبل سفيرة لبنان في قبرص نيكول الحجل. وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات اللبنانية – القبرصية ودور الجالية اللبنانية في قبرص في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وسواها”.

كما استقبل الراعي وفدا من موارنة قبرص والنائب الماروني السابق في البرلمان القبرصي انطوني حاجي روسوس.

وخلال الاجتماع، تم عرض “أوضاع الموارنة في الجزيرة، لا سيما في رعاياهم المارونية القائمة في قراهم المعمرة، وكيفية مساعدتهم للحفاظ على وجودهم التاريخي في كل الرعايا وطقوسهم المارونية وأفضل العلاقات مع السلطات الرسمية وسائر مكونات المجتمع القبرصي”.

وأبدى الراعي “تقديره لالتزام موارنة قبرص بقضيتهم بعدما تهجروا من قراهم وتمسكهم بأراضيهم ركنا أساسيا من أركان هويتهم الروحية والثقافية”.

وأكد “دعم الكنيسة المارونية لهم من خلال مؤسساتها المعنية واتصالاتها الدولية”.