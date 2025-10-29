الراعي استقبل وفد جوقة الشرف الفرنسية وتم بحث سبل التعاون الثقافي والإنساني

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في الصرح البطريركي ببكركي، رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف الفرنسية الأميرال آلان كولدفي والوفد المرافق، بحضور رئيس الجمعية في لبنان السفير خليل كرم.

ورحب البطريرك الراعي، الحائز رتبة “غران كروا” وهي أعلى رتب الوسام الفرنسي التي تُمنح عادة لرؤساء الجمهوريات، بالوفد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، حيث جرى خلال اللقاء بحث في الأوضاع الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث قدّم كولدفي إلى البطريرك كتاباً يوثّق تاريخ الجمعية وأسماء الحاصلين على الأوسمة، فيما أهداه الراعي درع البطريركية المارونية عربون تقدير واحترام.