الراعي اطلع من المطران الحاج على تفاصيل توقيفه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في الديمان، راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة المارونية النائب البطريركي المطران موسى الحاج، وعرض معه تفاصيل توقيفه في مركز الأمن العام في الناقورة لمدة 11 ساعة، وخضع خلالها للتحقيق والتفتيش الدقيق، وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص من دون مراعاة مركزه الديني، ليطلق بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا.

ولدى وصوله إلى الصرح البطريركي، أشار المطران الحاج إلى أنه “تمت معاملته باحترام خلال ال11 ساعة، التي احتجز خلالها وخضع لكثير من الأسئلة”.

وكذلك، استقبل الراعي رئيس المؤسسة الأميركية – اللبنانية اميركا طوني محفوظ، ثم الأب روفائيل زغيب ووفدا بولونيت من قوات “اليونيفيل”.