الراعي: الاتفاق على اسم الرئيس يكون بالتصويت والتشاور

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال “مار يشارة بطرس الراعي” أن النقاط الخلافية يعالجها المسؤولون اذا جلسوا على طاولة واحدة”.

وقال في حديث للـLBCI على هامش ملتقى البحرين للحوار: “بما أنهم غير جاهزين للجلوس على طاولة واحدة، انا دعيت الى مؤتمر خاص بالدولة بإشراف الامم المتحدة لحل النقاط الخلافية”.

وعن الاستحقاق الرئاسي، أشار الى أن “الحوار الآن هو بالإتجاه الى البرلمان والتصويت والتشاور للوصول الى نتيجة”. وقال: “لا يمكن الاتفاق على شخص، الاتفاق يكون بالتصويت والتشاور”.

ويتقاطع كلالم الراعي مع وجهة نظر القوات في هذا الشأن، إذ تشير مصادر “القوات” إلى أنه “في الدستور اللبناني هناك آليات دستورية واضحة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الانتخاب لا يخضع لحوار، بل يُنتخب بموجب شروط موجودة في الدستور، وهي مسألة من طبيعة انتخابية ديمقراطية وليست مسألة حوارية”.

ولفتت في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الحوار حول انتخاب الرئيس يصبح كأنه مسألة معلّبة يجري إسقاطها على مجلس النواب”.