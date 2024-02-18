الراعي: البطولة ليست في صنع الحرب انما في صنع السلام

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “تطور الاسلحة حمّل الشعوب على حملها، فالحرب تولد حربا والدمار”، مشددا على أن “تشريد المواطنين على الطرقات مرفوض، فعلّمنا الرب أن نستبدل شريعة العين بالعين والسن بالسن بشريعة المحبة”.

ولفت الراعي في عظة الأحد إلى أن “البطولة ليست في صنع الحرب بالأسلحة المتطورة انما البطولة في العقل وتجنب الحرب وصنع السلام”.

وأضاف: “لبنان مؤلف من 18 طائفة دينية اي من المؤمنين بالله وهذا الايمان يفرض عليهم ان تكون علاقاتهم ببعض متسمة بالمحبة فإذا لم تكن كذلك أنهم يكذبون على بعضهم”.

وشدد الراعي على أنه “لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين التي تعطل حياة الدولة والمجتمع فليضع الجميع فوق كل شي بناء الوحدة الوطنبة بسبل جديدة ولغة جديدة وخصوصا الولاء لوطننا لبنان”.