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الراعي: التأخّر في عقد المؤتمر الدولي يشكل خطرًا على لبنان

7 - مايو - 2021
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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غرد حساب البطريركية المارونية نقلاً عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عبر موقع تويتر وكتب :” إنَّ ميثاقَ الأمم المتّحدة ونظامَها الداخليَّ مليئان بالموادِّ التي تُجيز عقدَ مؤتمرٍ أمميٍّ لحل هذه القضايا.

وتابع: فلا بدّ من الإسراعِ في عقدِ هذا المؤتمر لأنَّ التأخّرَ بات يُشكِّل خطرًا على لبنان الذي بَنياه معًا نموذجَ الدولةِ الحضاريّة في هذا الشرق، ويَستحقُّ الحياة.”

 

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