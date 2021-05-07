الراعي: التأخّر في عقد المؤتمر الدولي يشكل خطرًا على لبنان

غرد حساب البطريركية المارونية نقلاً عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عبر موقع تويتر وكتب :” إنَّ ميثاقَ الأمم المتّحدة ونظامَها الداخليَّ مليئان بالموادِّ التي تُجيز عقدَ مؤتمرٍ أمميٍّ لحل هذه القضايا.

وتابع: فلا بدّ من الإسراعِ في عقدِ هذا المؤتمر لأنَّ التأخّرَ بات يُشكِّل خطرًا على لبنان الذي بَنياه معًا نموذجَ الدولةِ الحضاريّة في هذا الشرق، ويَستحقُّ الحياة.”