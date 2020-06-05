الراعي التقى الدكاش دوري شمعون ووفدا من مؤسسة الاب عسيران

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي

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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل الظهر، في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، الذي لفت الى ان اللقاء “كان فرصة لعرض الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وللوقوف عند رأي غبطته مما يجري اليوم على الساحة اللبنانية، وعن كيفية وامكانية توحيد الصفوف المسيحية والمارونية بشكل خاص”.

ثم إستقبل الراعي، وفدا من “مؤسسة الأب عفيف عسيران” برئاسة الوزيرة السابقة منى عفيش شويري، وجرى عرض لأوضاع المؤسسة والظروف الصعبة التي تمر بها ولضرورة حصولها على الدعم من أجل استمرارها في رسالتها بالاعتناء بالأولاد ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث داخل سجن روميه، الامر الذي تعاني منه معظم المؤسسات المماثلة.

وبعد الظهر التقى النائب شوقي الدكاش يرافقه رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في حزب “القوات اللبنانية” أنطوان مراد.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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