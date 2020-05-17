الراعي: الكنيسة تضع أراضيها وامكانياتها بتصرف المجتمع لاستثمار هذه الاراضي زراعيا

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أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أن “الأرض باتت تشكل عنصرا جوهريا، وهذا ما ذكّرنا به المجمع البطريركي الماروني في نصه بعنوان “الكنيسة المارونية والارض”، حيث كان النص حافزا للناس لاستثمار أراضيهم في حقل الزراعة فضلا عن قطاعات اخرى ما افسح بالمجال أم ابناءنا للقيام بالمساهمة في الاقتصاد الوطني.

ولفت الراعي في عظته خلال القداس بمناسبة عيد سيدة الزروع في بكركي، إلى أن “البطالة تفاقمت في لبنان، والفقر متواصل وجنون أسعار السلع على تصاعد غير مقبول والقيمة الشرائية لليرة اللبنانية على هبوط مروع.

وقال، “باتت العناية بالزراعة حاجة أولية والكنيسة تضع أراضيها وامكانياتها بتصرف المجتمع لاستثمار هذه الاراضي زراعيا وتأمين الغذاء، خصوصا ان لبنان يستورد 70 بالمئة من حاجاته الغذائية”.

وكشف الراعي أنه “عقدنا اجتماعا في نيسان مع الابرشيات والرهبانايت، بحضور مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود واطلقنا خطة لاستثمار اراضي الكنيسة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والتعاونيات وذلك من اجل تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ونحن بذلك نعيد اللبناني الى ارضه ونخفف من بيع الاراضي والهجرة”.

ودعا “الدولة لدعم القطاع الزراعي كركن اساسي في الاقتصاد الوطني وحمايته من المضاربة الخارجية وتصدير الفائض منه، علما ان اكثر من ثلث سكان لبنان يعيشون من الزراعة ويجب تامين حاجات الغذاء للشعب اللبناني”.