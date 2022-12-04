الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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الراعي: المسؤولون فككوا الدولة... ونداء لكل من بري وميقاتي!

منذ ساعة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “مساعدة الخارج للبنان مرتبطة أولاً بانتخاب رئيس وخروج البلد من المحاور”.

وقال، في عظة الأحد: “المسؤولون ينتهكون الرحمة وأوصلوا الدولة إلى تفكّكها”، لافتاً إلى أنّ “معطّلي انتخاب الرّئيس يُمعنون في ذلك”.

وأشار الراعي إلى أنّ “على رئيس مجلس النواب نبيه بري الإسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية عملاً بمواد الدستور كي لا يفقد المجلس النيابي مبرر وجوده”.

ورأى أن “حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جدول الأحزاب والكتل السياسية”، متمنيًا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن يصوّب الأمور، فالبلاد في غنى عن فتح سجالات وخلق إشكالات جديدة وتعريض الأمن للاهتزاز”.

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