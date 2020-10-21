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الراعي: المسؤولون في الدولة غائبون

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أكتوبر - 2020 10:59 صباحًا
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أمل البطريرك الراعي خلال افتتاح السينودس الماروني السنوي أن تؤتي الرياضة الروحية ثمارها التي تبدأ بثورة على الذات.

واعتبر الراعي أن الرياضة الروحية حاجة لنا جميعاً لأنها وقفة وجدانية أمام الله ولأنها مناسبة فريدة لعيش فرح الأخوة معاً واختبار التفكير معاً.

وأشار إلى أن اللبنانيين يعانون من الضائقة الاقتصادية والمعيشية المتأتية من الأزمة السياسية المزمنة ومنذ سنة من الازمة الحكومية وجاء وباء “كورونا” ليشل كل حركة وكانت الذروة في انفجار المرفأ.

وأكد الراعي أن المسؤولين في الدولة غائبون وكأنّ شيئاً لم يكن ونشكر الدول التي أرسلت مساعدات متنوّعة والمؤسسات الانسانية والأبرشيات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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