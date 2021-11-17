الراعي الى قبرص مواكبة لزيارة البابا

يتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى قبرص في 3 كانون الاول المقبل في اطار زيارة تستمر حتى الخامس منه مواكبة لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى نيقوسيا التي يغادرها في 4 كانون الاول الى اليونان ويبقى فيها حتى 6 منه، وذلك بعد رحلة تاريخية قام بها هذا العام الى العراق كما زار سلوفاكيا وبودابست في ايلول.

وأعلن رئيس أساقفة كاثوليك بحر إيجة جوزف برنتيزيس أن البابا يريد “إصدار إعلان إنساني بأن الكنيسة وجميع شعوب أوروبا يهتمون باللاجئين وأنه يجب الاعتراف بالثقل الذي تتحمله اليونان من قبل دول أوروبية أخرى”.

في قبرص، يرأس البابا فرنسيس في 3 كانون، الذبيحة الالهية التي يشارك فيها البطريرك الراعي، ثم يعقد لقاء مع الاكليروس الكاثوليك في كاتدرائية سيدة النعم يليه لقاء مع المهاجرين الكاثوليك في كنيسة اللاتين، على ان يستقبله كبار المسؤولين القبرصيين .

اما الراعي فيبقى في قبرص بعد مغادرة البابا ويرأس قداسا في كنيسة سيدة النعم ويجري اتصالات مع عدد من القادة السياسيين والمسؤولين الروحيين قبل ان يعود الى بيروت في اليوم التالي.