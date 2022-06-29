الراعي انتقل إلى الديمان

إنتقل ليل امس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، يرافقه المطران بولس الصياح، وكان في استقباله النائب جورج عطالله،رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف،القيم البطريركي الخوري طوني الآغا ورئيس الديوان الخوري خليل عرب وكاهن رعية بقاعكفرا ميلاد مخلوف والخوري جورج يرق وأمين سر رابطة قنوبين للرسالة والتراث الزميل جورج عرب وعدد من الراهبات.

وخلال استراحة، أمل البطريرك الراعي “التوصل الى حلول للازمات التي تثقل كاهل المواطنين.

وتمنى مستقبلوه” اقامة مريحة له وصيفا مباركا في ربوع الوادي المقدس”.