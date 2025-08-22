الراعي بحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في التعاون بين البطريركية والوزارة

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حضور المطرانين بولس الصياح والياس نصار والمدير العام للتربية فادي يرق الذي يقوم بزيارته الدورية للبطريرك والخوري جورج يرق. وكانت مناسبة تم خلالها عرض للأوضاع العامة وخطة عمل الوزارة.

وبعد اللقاء، أعربت الوزيرة السيد عن سعادتها بالزيارة ولقاء البطريرك، وقالت:” لي الشرف اليوم، أن أكون في أول زيارة الى الديمان في هذا الموقع الرباني ولقاء غبطة البطريرك والتعرف إليه عن قرب”.

وتابعت:”تحدثنا في أمور عدة وبخاصة التعاون بين وزارة الشؤون والبطريركية المارونية عبر مؤسساتها الاجتماعية التي تدعمها الوزارة والتي نعمل على تعزيز التعاون معها لمساعدة المسنين وأصحاب الاعاقة والاطفال والنساء المعنفات وكل المجالات التي تعنى بها الوزارة ولدينا تعاون حميم مع البطريركية المارونية في هذا المجال. ونفتخر بهذا التعاون وبالتعاون القائم مع الكنيسة ودار الفتوى وما شاهدته بالامس في طرابلس ضمن مشروع “فرصة للشباب المدمنين يؤكد التعاون”.

أضافت :”وتحدثنا عن موضوع النزوح السوري ، واطلعت غبطة البطريرك على التطورات التي أنجزتها الحكومة ضمن خطة العودة والتي باتت تحقق أرقاما جيدة على الأرض بعد عودة 170 الف نازح الى سوريا و70 ألفا سيعودون قريبا. كما تطرقنا الى موضوع الشبيبة والتعاون الذي سنستحدثه بين الوزارة والبطريركية”.