الأحد 25 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
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الراعي بحضور الرئيس عون يطالب بإلغاء "المادة 112"!

منذ ساعة واحدة
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

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شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيّدة نعمت، في قداس عيد مار شربل في دير مار مارون – عنايا.

وألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عظة توجّه فيها إلى الرئيس عون بالقول: “حضوركم اليوم تأكيد على أنّ لبنان ورغم كلّ شيء لا يزال قائماً على ركيزتين أساسيتين هما الله وقدّيسيه. نصلّي ليزيدكم الله صبراً وحكمة في قيادة لبنان الذي يمرّ بظروف دقيقة وصعبة تستدعي الرويّة في حلّها وأنتم تؤمنون بذلك ومن أجله تعملون”.

وأكّد الراعي أنّ “لبنان بحاجة إلى قادة يتكلّمون قليلاً ويعملون كثيراً ولا يسعون إلى المجد الشخصي بل إلى العمل بصمت”، مضيفاً: القديس شربل يقول لكلّ مسؤول “إرجع إلى الله والأخلاق وإلى لبنان الحقيقي والشجاعة الداخليّة والحكمة والقرار الواضح والصحيح والتجرّد الشخصي من أجل الخير العام”.

كذلك، شدّد على أنّ “حصر المنتشرين في 6 مقاعد نيابيّة يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم ومشاركتهم بالحياة السياسية اللبنانية”، لافتاً إلى أنّ “ما نشهده في المادة 112 هو عمليّة إقصاء تُلغي حق المنتشرين الطبيعي بالتصويت بكل الدوائر الانتخابية، لذلك لا بدّ من إلغاء هذه المادة في قانون الإنتخابات”.

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