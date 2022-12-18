الراعي: حان الوقت لتضع الدولة يدها على كل سلاح غير شرعي!‏

دان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “اغتيال الجندي الإيرلندي”، وقال: “حان الوقت لتضع الدولة يدها على ‏كل سلاح غير شرعي”.‏

وأضاف: “كنا ننتظر وفداً من بلدة رميش الذين يشتكون من التعديات الحاصلة على أراضيهم من خلال عمليات جرف وإنشاءات تقوم بها جهات نافذة من المنطقة”.

وقال في عظة الأحد: “نأسف لما تتعرّض له أراضي رميش من قبل قوى الأمر الواقع وعناصر غريبة عن البلدة وندعو إلى وقف ‏التعديات التي تسيء إلى العيش المشترك”.‏

وأضاف: “ندين ونشجب حادثة اغتيال الجندي الايرلندي، مشيراً الى ان “كل ما يجري على الحدود يؤكد ضرورة تجديد دعوتنا الى الحياد الايجابي الناشط ومؤتمر دولي خاص بلبنان”، معتبرا ان “الجندي الايرلندي استشهد برصاصة حقد وهذه الحادثة التي تشوه وجه لبنان تستدعي تحقيقا أممياً”.