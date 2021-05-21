الراعي: حان الوقت لوقف مسلسل العنف وإقرارِ حل نهائيٍّ للقضيّة الفلسطينيّة

غرّد حساب البطريركية المارونية نقلا عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكتب:

“لقد حان الوقت لوقف مسلسل العنف والهدم والقتل وإقرارِ حل نهائيٍّ للقضيّة الفلسطينيّة بعد ثلاث وسبعين سنةٍ من الحروبِ والدمار والمظالم الإسرائيليّة”.