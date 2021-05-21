الراعي: حان الوقت لوقف مسلسل العنف وإقرارِ حل نهائيٍّ للقضيّة الفلسطينيّة

غرّد حساب البطريركية المارونية نقلا عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكتب:
“لقد حان الوقت لوقف مسلسل العنف والهدم والقتل وإقرارِ حل نهائيٍّ للقضيّة الفلسطينيّة بعد ثلاث وسبعين سنةٍ من الحروبِ والدمار والمظالم الإسرائيليّة”.
لقد حان الوقتُ لوقفِ مسلسلِ العنف والهدم والقتل، وإقرارِ حلٍّ نهائيٍّ للقضيّةِ الفلسطينيّةِ بعد ثلاث وسبعين سنةٍ من الحروبِ والدمار والمظالم الإسرائيليّة.
البطريرك بشارة الراعي#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #شركة_ومحبة #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #الراعي #بكركي pic.twitter.com/bhLiq1UFJh
— البطريركية المارونية (@bkerki) May 21, 2021