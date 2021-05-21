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الراعي: حان الوقت لوقف مسلسل العنف وإقرارِ حل نهائيٍّ للقضيّة الفلسطينيّة

21 - مايو - 2021
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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غرّد حساب البطريركية المارونية نقلا عن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكتب:

“لقد حان الوقت لوقف مسلسل العنف والهدم والقتل وإقرارِ حل نهائيٍّ للقضيّة الفلسطينيّة بعد ثلاث وسبعين سنةٍ من الحروبِ والدمار والمظالم الإسرائيليّة”.

 

 

 

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