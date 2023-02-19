الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي: حوّلتم عرس لبنان إلى مأتم كبير... ارفعوا أيديكم عنه!

منذ 39 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

A A A
طباعة المقال

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قدّاس أحد المرفع أننا نستذكر شهداء الجيش الذين قضوا في حورتعلا ونسأل الله حماية الجيش اللبناني ولا يمكن لمنطقة بعلبك – الهرمل أن تبقى خارج سلطة الدولة ومحميّة من النافذين بالسلاح.

وقال الراعي للمسؤولين والنواب والمعطلين: “حوّلتم عرس لبنان إلى مأتم كبير ووشّحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير وترفضون أي نصيحة من الدول الصديقة وكلّ دعوة لانتخاب رئيس وهم يريدون حماية لبنان منكم ومن كلّ عدوٍّ من الداخل”.

وأضاف: “تهجّرون اللبنانيين وتفتحون أبواب البلد للنازحين السوريين.. ارفعوا أيديكم عن لبنان وشعبه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف منفّذ جريمة جلّ الديب
    مروّج مخدّرات ينشط في عدة مناطق ضمن محافظة جبل لبنان وقع في قبضة الأمن
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 30 مهمة خلال 24 ساعة
    الدولار الأميركي
    الدولار يواصل تراجعه... فكم بلغ؟

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    شعار شكة آبل
    بالصور.. شاهد أولى التسريبات لهاتف آيفون 15 برو
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء؟