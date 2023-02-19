الراعي: حوّلتم عرس لبنان إلى مأتم كبير... ارفعوا أيديكم عنه!

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قدّاس أحد المرفع أننا نستذكر شهداء الجيش الذين قضوا في حورتعلا ونسأل الله حماية الجيش اللبناني ولا يمكن لمنطقة بعلبك – الهرمل أن تبقى خارج سلطة الدولة ومحميّة من النافذين بالسلاح.

وقال الراعي للمسؤولين والنواب والمعطلين: “حوّلتم عرس لبنان إلى مأتم كبير ووشّحتموه برداء أسود من الفقر والجوع والحرمان والتهجير وترفضون أي نصيحة من الدول الصديقة وكلّ دعوة لانتخاب رئيس وهم يريدون حماية لبنان منكم ومن كلّ عدوٍّ من الداخل”.

وأضاف: “تهجّرون اللبنانيين وتفتحون أبواب البلد للنازحين السوريين.. ارفعوا أيديكم عن لبنان وشعبه”.