الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
الراعي خلال استقباله خلف الحبتور: لضرورة أن ينعم لبنان بالأمن والأمان كي تتوافر فرص الإستثمار

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2025 7:12 مساءً
البطريرك الراعي

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على رأس وفد ضم القاضي الشيخ خلدون عريمط، وكان تشديد على أهمية ان “ينعم لبنان بالأمن والأمان لكي تتوفر فرص الإستثمار فيه.”

وأعرب الحبتور عن تقديره واحترامه لشخص البطريرك الراعي وللدور الهام الذي “قام به، ليس على المستوى الديني وحسب، وانما على المستوى الوطني، ليكون علما من اعلام هذا الشرق العريق”.

كما اثنى الحبتور على “الوضع اللبناني بشكل عام” لافتا الى ان “التعاون بين المسؤولين في البلاد ارسى جوا من الطمأنينة عند اللبنانيين والمستثمرين، لا سيما العرب منهم”.

