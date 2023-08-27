الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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الراعي خلال افتتاح معمل قاديشا يشيد بجهود "الابن الحبيب باسيل"

منذ 19 ثانية
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قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور النائب جبران باسيل والنائب وليام طوق: “أشكر كل الجهود التي ادت الى انجاز المشروع، ومنها جهود طوق وباسيل”.

وتابع، “نشكر هذه المبادرة التي ساهم فيها النائب وليم طوق وأكملها ابننا الحبيب جبران باسيل”.

ولفت الى ان “النور وحده يظهر الحقيقة وان الشعب مقدام ومستعد للتضحية والمواجهة والصمود في الأرض”. وقال: “كل ما تكلمتم عنه في كلماتكم اليوم وكل ما حققتموه هو مدخل لخروجنا من هذا النفق المظلم الذي نعيشه في البلد”.

وكان باسيل قد أشار في حديثه  خلال حفل افتتاح معمل قاديشا إلى أن “طريق وادي قاديشا كان يجب ان تنفذ منذ ٢٠١٩ ، لكنها لم تنفذ ولن تنفذ اذا استمررنا بالاتكال على دولة امكانياتها المادية معدومة، فيما إمكانيات شعبنا اللبناني المقيم والمنتشر موجودة، وحان الوقت لنعطيهم الفرصة للاستثمار في ارضهم”.

أضاف: “هناك منظومة متمسكة برقاب الشعب والبلد وبموارده، حيث لن يستطيع الشعب استعادة أنفاسه الا بعد قطع اليد الموضوعة على رقابه. مع اللامركزية والصندوق الائتماني نحرر الشعب ونحمي أملاك الدولة، لذا يجب التوافق على اللامركزية والصندوق الائتماني بغض النظر عن مشاكلنا في السياسة الداخلية والخارجية. نأمل ان يدرك الكل هذا الأمر ونأمل ان نذهب لانتخاب رئيس بالحوار والتفاهم او عبر جلسات متتالية هكذا تبدأ طريق الخلاص”.

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