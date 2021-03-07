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الراعي: خيرٌ أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 11:20 صباحًا
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، وبعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة قال فيها:

“خيرٌ أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب”.

وتسأل الراعي: “لم هذا التأخير المتعمّد في تأليف الحكومة؟ لقد كنّا في مرحلة شروط وشروط مضادة فصرنا في مرحلة تحديات وتحديات قاتلة تودي بالبلاد والشعب والكيان”.

وقال: ” تصالحوا أيّها السياسيّون مع الشعب الذي رميتموه في الفقر والبطالة وهي حالة لا دين وطائفة لها وكيف لا يثور هذا الشعب والدولار بات 12000 ليرة والحد الأدنى 70 دولاراً؟”.

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