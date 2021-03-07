الراعي: خيرٌ أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، وبعد الانجيل المقدس، ألقى الراعي عظة قال فيها:

“خيرٌ أن ينفجر الشعب ويبقى الوطن من أن ينفجر الوطن ولا يبقى الشعب”.

وتسأل الراعي: “لم هذا التأخير المتعمّد في تأليف الحكومة؟ لقد كنّا في مرحلة شروط وشروط مضادة فصرنا في مرحلة تحديات وتحديات قاتلة تودي بالبلاد والشعب والكيان”.

وقال: ” تصالحوا أيّها السياسيّون مع الشعب الذي رميتموه في الفقر والبطالة وهي حالة لا دين وطائفة لها وكيف لا يثور هذا الشعب والدولار بات 12000 ليرة والحد الأدنى 70 دولاراً؟”.