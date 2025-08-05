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الراعي عرض الأوضاع الأمنية مع نائب المدير العام لأمن الدولة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 1:35 مساءً
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل في الديمان العميد مرشد سليمان نائب المدير العام لأمن الدولة

البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي استقبل في الديمان العميد مرشد سليمان نائب المدير العام لأمن الدولة

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان العميد مرشد سليمان نائب المدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندوس يرافقه المقدم صلاح الحاج .

سليمان نقل للراعي تحيات المدير العام وعرض معه الاوضاع الامنية وعمل الجهاز. وأثنى البطريرك على عملهم، متمنيا لهم” التوفيق دائما في مهامهم وسعيهم الدائم مع كافة القوى الامنية والعسكرية لحفظ الأمن والاستقرار”.

كما استقبل الراعي الأب العام السابق لجمعية الاباء المرسلين اللبنانيين مالك بو طانوس والاب نديم الحلو اللذين وجها له الدعوة للمشاركة في العشاء التكريمي الذي سيقام في بيت عنيا على شرف الاب العام الجديد للجمعية الياس سليمان .

ومن زوار الديمان المونسينيور عصام ابي خليل .

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