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الراعي عرض الأوضاع مع وفد مجموعة العمل الاميركية حول لبنان

27 - مارس - 2022
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من مجموعة العمل الاميركية حول لبنان American task force on Lebanon برئاسة السفير أد غبريال.

تناول البحث الاوضاع العامة في لبنان “ولا سيما الحالة الاقتصادية المتدهورة، الانتخابات النيابية المقبلة، وسبل دعم القضية اللبنانية، وخصوصا ما طرحه غبطته من مؤتمر دولي واعلان حياد لبنان الناشط وضرورة تطبيق القرارات الدولية وحل قضية النازحين السوريين وتطبيق اتفاق الطائف”.

عظة الأحد

وكان البطريرك قد توّجه اليوم في عظة الأحد إلى المسؤولين قائلا: “ماذا تفعلون ايها المسؤولون السياسيون لتقصّروا هذا الليل الحالك الذي وضعتم فيه الشعب ونتساءل اما لليل التهرب الجمركي والقضاء الانتقائي والمسيس ان ينجلي واما لليل تجميد التحقيق في جريمة مرفأ بيروت ان ينجلي”.

الراعي وفي عظة الأحد، قال: “ايها المسؤولون تمعنون في قهر شعبنا وتنسفون الحلول للاطباق على لبنان وحق التعبير عن الرأي يولد مع الإنسان”، محذرا من المس به ومشددا على ان “هذه الأساليب القمعية لا تشبه لبنان والتمادي في القمع يؤسس لثورة شعبية”.

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