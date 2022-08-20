السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
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الراعي عرض مع نائب رئيس الشيعي الاعلى العلاقات التاريخية في بشري والكورة

منذ ساعتين
البطريرك الماروني بشارة الراعي

البطريرك بشارة الراعي

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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان النائب الثاني لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ الدكتور ماهر حسين ورئيس قلم المحكمة الشرعية الجعفرية في طرابلس الشيخ حمد حسين، بحضور رئيس الديوان في الكرسي البطريركي الخوري خليل عرب. وكان عرض للعلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين القرى الخمس ومحيطها في قضاءي الكورة وبشري، وللروابط العميقة التي تجمع ابناء القرى من الطائفة الشيعية بالكرسي البطريركي.

وأعرب حسين عن تقديره لمشاركة النائب البطريركي العام المطران جوزيف النفاع في إحدى ليالي عاشوراء في بنهران الكورة، وقد تميزت بالكلمة القيمة التي ألقاها، مبرزة المشترك الواسع بين مختلف الديانات السماوية، ودعتها الى اللقاء الإنساني والانفتاح والعمل المشترك لخير جميع المؤمنين.

وعرض للبطريرك ما يقدمه المركز الصحي الاجتماعي في بنهران من خدمات لأبناء المنطقة المحتاجين بدون تمييز.

بدوره أعرب الراعي عن “تقديره لهذا الدور الإنساني الكفيل بتعميق الروابط الأخوية بين جميع اللبنانيين”، مؤكدا “مسؤولية الجميع في هذا المجال”.

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