الراعي عن التمديد لقائد الجيش: لبنان نجا من خطر أمنيّ "بداعي التغيير"

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي، أنه “على نواب الأمة أن يدركوا أن الفوضى السياسية العارمة والانقسامات لا يمكن إزالتها إلا بوجود رئيس نظيف الكف”.

وتابع الراعي: “نشكر الله أنه جنب لبنان خطرًا أمنيًا بأن مجلس النواب جدد لقائد الجيش والقوى الأمنية”، مؤكدًا أن “هذه المصلحة الوطنية العليا هي في تجنّب الفراغ المميت في قيادة الجيش، وتثبيت وحدة الجيش تجنبًا لأي زعزعة في صفوفه بداعي التغيير”.

وأضاف: “كم نود ونصلي كي تستنر هذه الإرادة الحسنة فيدركون أن لا دولة من دون رئيس، فيلتئم المجلس النيابي بسرعة وينتخب الرئيس”.