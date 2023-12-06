الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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الراعي في الجنوب غدًا.. ماذا في جدول أعمال الزيارة؟

منذ 13 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أعلن المركز الكاثوليكي للإعلام في بيان، أنّ “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، يقوم بزيارة تضامنية إلى الجنوب على رأس وفد من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، يرافقهم الأمين العام للمجلس الأب كلود ندره، للتعبير عن تعاطفه مع الجنوبيين والنازحين”، غدًا الخميس.

وأضاف: “سيستهل البطريرك الراعي زيارته التفقدية من مطرانية صور المارونية عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس، على أن ينتقل بعدها إلى مطرانية الروم الكاثوليك ويتخلل الزيارة لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة”.

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