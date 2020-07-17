الراعي في بشري للبدء بجولة أثرية مع النائب ستريدا جعجع

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وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى بشري للبدء بجولة أثرية مع النائب ستريدا جعجع.

في السياق، سيتم افتتاح 4 مواقع أثرية أعيد ترميمها حديثاً، وهي:

درب بشري الوادي – كنيسة مار يعقوب المقطع.

محبسة مار سمعان الأثرية – بقرقاشا.

درب بزعون الوادي مع ساحة صغيرة.

طاحونتا مياه أثريّتان في حدث الجبّة.

وأوضحت النائب ستريدا جعجع سابقاً أنها والنائب جوزف اسحاق “يحضّران استقبالاً حاشداً للبطريرك الماروني في المواقع الأربعة التي سيزورها.

وسيكون لرؤساء البلديات التي تقع فيها هذه المواقع كلمات مميّزة تجاه غبطته، خصوصاً بعد مواقفه الوطنية الكبيرة، في موضوع حياد لبنان عن كل الصراعات التي تحصل في المنطقة، وموضوع فك الحصار عن الشرعية والقرار الحرّ”.