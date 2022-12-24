الراعي في رسالة الميلاد: مخطّط ضدّ لبنان لإحداث شغور رئاسي!

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في رسالة الميلاد أن شعبنا يعيش مضايق من كل نوع مادية ومعنوية وروحية وجوع وفقر وحرمان ومضايقات وابتزاز واضطهاد وحزن وقلق واستضعاف.

وقال: “يحرمون دولتنا من رئيس من أجل مآرب شخصية وطائفية وخارجية ما يدعونا إلى الصمود بالرجاء”.

وأضاف، “خيّب السياسيّون آمال الشعب اللبناني ومخلص العالم يسوع المسيح في ذكرى ميلاده يثبّتنا على صخرة الرجاء فهو قادر على أن يخرجنا من مآسينا ساعة يشاء وكيفما يشاء”.

وتابع، “يرتفع الدولار وتنهار الليرة والأجور والتعويضات والسياسيون غير معنيين كذلك لا يزال التفجير في مرفأ بيروت ينتظر القضاء الذي بدوره ينتظر انتهاء المناكفات السياسية”.

وشدد الراعي على أن كلّ المعطيات السياسية تؤكد وجود مخطّط ضدّ لبنان لإحداث شغور رئاسي معطوف على فراغ دستوري يعقّد أكثر فأكثر انتخاب رئيس للجمهورية، ولبنان ليس ملك فريق دون آخر.