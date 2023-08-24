الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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الراعي قدّم التعازي إلى قائد الجيش

منذ 11 دقيقة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن “عميق ألمه لاستشهاد النقيب الطيار جوزف حنا، والملازم أول الطيار ريشار صعب، في حادثة سقوط الطوافة العسكرية في منطقة حمانا، ولإصابة الجريح المعاون محمد صيدح”.

وقدم التعازي القلبية الى قائد الجيش العماد جوزف عون ورفاقهما وأهلهما، ويصلي إلى الله “لراحة نفسيهما، ولشفاء المعاون الجريح، وللتعويض بسلامة الأهل والجيش”.

بدورها، نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استُشهِدا يوم أمس في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا.

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