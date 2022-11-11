الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الراعي كلّف المطران صفير تمثيله في وداع رئيس اساقفة قبرص

منذ ساعتين
البطريرك الماروني بشارة الراعي

البطريرك بشارة الراعي

A A A
طباعة المقال

كلّف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي رئيس اساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم صفير تمثيله في مراسم وداع رئيس الكنيسة الارثوذكسية في قبرص رئيس الاساقفة كريسوستوموس الثاني غداً.

وقد وجّه المطران صفير كلمة تأبينية، اشاد فيها بمزايا الفقيد الكبير وأصالته وعلاقته بإلهه وتجسيده بشخصه وحياته إرثاً للقيم الروحية والانسانية.

وقال : “لقد أحبّ كثيراً كنيستنا المارونية التي نظر اليها مراراً وتكراراً بإحترام واهتمام وكرَم قلّ نظيرهم. لذلك نأمل في أن نكون قد بادلناه ذلك الاحترام والاهتمام والكرَم كأب لنا جميعاً. لأنه في الحقيقة كان أباً للجميع وهكذا أحببناه وطوال السنوات التي أمضاها في رعايته للكنيسة الارثوذكسية في قبرص رأساً لها، تابعنا عن كثب وقرب جميع خطواته لإنعاش وتطوير خطوات الوحدة لكنيستينا اللتين اعترهما أختين. وهكذا استقبل على هذه الارض الرسولية المقدسة في قبرص باباوين: البابا بنديكتوس السادس عشر في حزيران 2010 والبابا فرنسيس في كانون الاول 2021”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الكتلة الوطنية
    الكتلة الوطنية: معركة التغيير الحقيقي تكون عبر الممارسة السياسيّة الحديثة
    بلدية طرابلس
    هذا ما طلبه رئيس بلدية طرابلس بعد حادثة عضّ كلب لِمسنّ
    المحروقات
    عمّال ومستخدمو شركات المحروقات: لإصدار مبكر لجدول الأسعار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
    رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
    الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
    فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا