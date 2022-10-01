الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين... وأرفض الفراغ!‏

جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، برفقة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، على مزارعي التفاح في معرض أُقيم في منطقة الديمان في الشمال، حيث عرض المزارعون وسكان الضيع المجاورة منتوجاتهم والمونة المصنوعة بشكل أساسي من التفاح.
وتحدث المزارعون والاهالي، في اليوم العالمي للتفاح، عن الهواجس التي تعيق عملهم في هذا القطاع، مناشدين الدولة عموما ووزارة الزراعة خصوصا الوقوف إلى جانبهم وتسهيل عمليات التصدير من أجل تصريف المنتوجات.
وتذوّق الراعي مختلف المنتوجات من التفاح المجفّف والمربى. من جهته، اعتبر البطريرك الراعي، أن “الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد”.
وأمل أن “يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب ولا تفقدوا الامل”. وأضاف: “يجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين يعيد الثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي والعربي”. وتابع: “أرفض فرضية الفراغ وسيكون هناك أحسن رئيس”.