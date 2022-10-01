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الراعي: لانتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين... وأرفض الفراغ!‏

منذ دقيقة واحدة
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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جال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، برفقة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، على مزارعي التفاح ‏في معرض أُقيم في منطقة الديمان في الشمال، حيث عرض المزارعون وسكان الضيع المجاورة منتوجاتهم والمونة‎ ‎المصنوعة بشكل ‏أساسي من التفاح.‏

وتحدث المزارعون والاهالي، في اليوم العالمي للتفاح، عن الهواجس التي تعيق عملهم في هذا القطاع، مناشدين الدولة عموما ووزارة ‏الزراعة خصوصا الوقوف إلى جانبهم وتسهيل عمليات التصدير من أجل تصريف المنتوجات‎.‎

وتذوّق الراعي مختلف المنتوجات من التفاح المجفّف والمربى‎.‎ من جهته، اعتبر البطريرك الراعي، أن “الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد‎”‎‏.‏

وأمل أن “يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب ولا تفقدوا الامل”.‏ وأضاف: “يجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل 31 تشرين يعيد الثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي والعربي‎”.‎ وتابع: “أرفض فرضية الفراغ وسيكون هناك أحسن رئيس”.‏

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