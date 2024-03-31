الراعي: لا تقبلوا باستدراج وطننا إلى الحرب!

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن “قيامة الرب دعوة الى انتزاع الخوف من نفوسنا وزراعة السلام.. فلا تخافوا”.

وأضاف في عظة قداس عيد الفصح في بكركي: “ثقافتنا أن نكون صناع سلام لا حرب، ودعاة تفاوض لا خلافات”، متسائلاً: “بأيّ حق يجتاح حمال الأسلحة وحكام الدول بيوتاً فيهدمونها ويقتلون أهلها ويشرّدون سكانها؟ كيف يمكن القبول بهذا القتل والهدم المبرمج في حرب غزة؟ كيف يمكن أن نقبل بقتل الأطفال والنساء والمرضى؟”.

وشدّد البطريرك الراعي على أنّه “علينا في لبنان ألا نقبل باستدراج وطننا إلى حرب تطال اليوم جنوبه، ونخاف أن تطال أماكن أخرى”.

وتابع: “نلتمس من المسيح أن يخاطب قلوب الفقراء والمرضى المحرومين من العيد بسبب إصابتهم من ويلات الحروب والجوع يتآكلهم، وحده يسوع قادر على أن يرسل إليهم رسل خير”، لافتاً إلى “أنّنا بحاجة الى سلام سياسي واقتصادي واجتماعي وغذائي”.