الراعي: لبنان بحاجة إلى هذا الرئيس

جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مطالبته بإجراء الانتخابات الرئاسيّة في موعدها، معتبراً أنّ “رئاسة الجمهورية هي أساس وجود كيان لبنان”.

وأشار في عظة الأحد من الديمان، إلى أنّ “لبنان بحاجة إلى رئيس يرسم حدود الدولة ليس مع الخارج فقط، إنّما في الداخل أيضاً”، مضيفاً: “قدرة الرئيس على مواجهة التحديات تنبع من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات، وقدرة الرئيس هي خبرته في الشأن العام فلا يأتي على أساس دفتر شروط من هنا وهناك”.

كما أكّد أنّه “من واجبنا الكنسيّ أن نخاطب ضمائر المسؤولين ونحضّهم على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية”.