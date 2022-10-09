الراعي: لبنان لم يعد يتحمل أنصاف الرؤساء... آن الأوان!‏

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه على النواب في هذه الأيام انتخاب رئيس وآن الأوان لكي ينكشف ‏المرشح على الرئاسة الفارض نفسه بشخصيته وقدرته على الانقاذ ولا نريد رئيس تسويات.‏

وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي: “الشعب ينتظر الخروج من أزماته ولا ينظر بارتياح الى شعار التغيير ويهم الشعب أن ‏تصب المبادرات في خلق مشروع حل متكامل يقوم على السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية الموسعة والانفتاح”.‏

وأضاف: “البطريركية تدعم رئيساً ناجحاً بعد انتخابه ولم يعد لبنان يتحمل أنصاف الحلول وأنصاف الرؤساء وأنصاف الحكومات ‏والشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيساً غبّ الطلب”.‏