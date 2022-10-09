الراعي: لبنان لم يعد يتحمل أنصاف الرؤساء... آن الأوان!‏

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه على النواب في هذه الأيام انتخاب رئيس وآن الأوان لكي ينكشف المرشح على الرئاسة الفارض نفسه بشخصيته وقدرته على الانقاذ ولا نريد رئيس تسويات.
وقال الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي: “الشعب ينتظر الخروج من أزماته ولا ينظر بارتياح الى شعار التغيير ويهم الشعب أن تصب المبادرات في خلق مشروع حل متكامل يقوم على السيادة والاستقلال والحياد واللامركزية الموسعة والانفتاح”.
وأضاف: “البطريركية تدعم رئيساً ناجحاً بعد انتخابه ولم يعد لبنان يتحمل أنصاف الحلول وأنصاف الرؤساء وأنصاف الحكومات والشعب يرفض حكومة على قياس البعض كما يرفض رئيساً غبّ الطلب”.