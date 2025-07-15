الراعي: لدعم قوى الأمن وتعزيز حياد لبنان

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الأوضاع الأمنية وأوضاع البلديات مع زواره في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث التقى بحضور المطران الياس نصار قائمقام بشري ربى الشفشق مع وفد اتحاد بلديات قضاء بشري برئاسة ايلي مخلوف الذي قال بعد اللقاء: “قمنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة كاتحاد بلديات منتخب حديثا مع سعادة القائمقام ربي الشفشق كما العادة ووضعناه في اجواء واقع البلديات المالي المرير الذي نمر به آملين منه القيام باتصالات مع الكتل النيابية لتحسين واقع البلديات ماليا كي نتمكن من القيام بدورنا على اكمل وجه، وقد زودنا غبطته ببركته الأبوية واستمعنا إلى توجيهاته وتمنياته لنا بالتوفيق وضرورة مواكبة معاناة اهلنا ومساعدتهم على تخطي الظروف الصعبة ضمن الامكانيات المتاحة واكدنا له اننا كنا وسنبقى دائما الى جانب اهلنا في القضاء”.

وظهرا استقبل البطريرك الراعي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله يرافقه العميدان محمود قبرصلي وجورج خير الله وعرض معه الأوضاع الأمنية.

وهنأ الراعي قوى الأمن الداخلي بالتعيينات الجديدة مثنيا على “دورهم ضباطا ورتباء وافراد في حفظ الأمن”، ودعا إلى “تعزيز أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها”.

البطريرك الراعي كان استقبل صباحا ريموند رومانوس والقنصل الفخري فادي بو داغر الذي طلب بركته ورأيه في اطروحة الدكتورا التي سيقدمها عن حياد لبنان استنادا إلى حياد النمسا.

كما استقبل رئيسة جمعية اصدقاء القربان السيدة على نعمة.