الراعي: لعدم المسّ بقيادة الجيش

اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن “المجلس النيابي لا يقوم عمداً بواجبه الأساسي بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة تصريف الاعمال منقمسة على ذاتها بسبب المقاطعين الدائمين وبالتالي تتعثّر والشعب يتأثر فقراً بهذه الممارسات”.

وفي كلام حاسم، قال الراعي في عظة الأحد: “لعدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات أخرى تجنباً للفراغ فيها فالأمر هنا مرتبط بحفظ الأمن على كامل الاراضي اللبنانية والحدود ولا سيما في الجنوب بموجب قرار مجلس الأمن 1701″، مضيفاً “أي تغيير في الجيش يحتاج الى حكمة ولا يجب استغلاله لمآرب شخصية”.

وقال: “انتخبوا رئيساً للجمهورية وأوقفوا المقامرة بالدولة”.