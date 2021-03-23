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الراعي لغوتيريس: اللبنانيون ينتظرون دوراً رائداً للأمم المتحدة

23 - مارس - 2021
البطريرك الراعي

البطريرك الراعي

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جرى مساء أمس تواصل هاتفي بين البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، أعرب فيه غوتيرس عن “اهتمامه الشديد بالوضع اللبناني وبضرورة تأليف حكومة والحفاظ على لبنان بعيدا عن الصراعات.

وشرح له البطريرك الراعي “حال اللبنانيين وموقف الدولة وعجز الجماعة السياسية عن الجلوس معا والاتفاق على مشروع إنقاذي، في وقت انتشر فيه الجوع والفقر وتدهورت العملة الوطنية وشارف البلد على الانهيار التام”.

وأبلغ البطريرك الراعي “الأمين العام أن اللبنانيين ينتظرون دورا رائدا للأمم المتحدة، لا سيما وأن لبنان هو عضو مؤسس وفاعل في المنظمة الدولية منذ تأسيسها. وكان الاتصال مناسبة ليطلع البطريرك الراعي الأمين العام على الأسباب الموجبة التي دفعته إلى المطالبة بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان. وإنتهت المكالمة باستمرارية التواصل بشأن المستجدات”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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